PTT AŞ Genel Müdürü Gülten: "UPU'ya üye olan ülkelerde posta hizmetleri daha hızlı"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Dünya Posta Birliğinin (UPU) dünyada posta hizmeti veren kurumlara evrensel bir ağ sunduğunu belirterek "Bu sayede Birliğe üye olan ülkelerde posta hizmetleri insanlara daha hızlı ulaşıyor." ifadesini kullandı.

Gülten, 9 Ekim Dünya Posta Günü ve UPU'nun kuruluşunun 148. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, posta sektörünün dünyadaki ortak paydası konumunda bulunan UPU'nun haberleşme alanında üstlendiği role dikkati çekti.

PTT AŞ olarak eşsiz bir hizmet ağı oluşturan UPU'nun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Gülten, PTT AŞ'nin de arasında bulunduğu 22 ülke tarafından 1874'te kurulan UPU'nun güncel ürün ve hizmetlerden oluşan evrensel bir posta ağı geliştirdiğini bildirdi.

UPU'nun bir buçuk asra yaklaşan tecrübesiyle haberleşme ve posta sektörlerine sağladığı katkılara değinen Gülten, "UPU dünyada posta hizmeti veren kurumlara evrensel bir ağ sunuyor ve bu sayede Birliğe üye olan ülkelerde posta hizmetleri insanlara daha hızlı ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gülten, UPU'nun posta sektöründeki rolüne ilişkin ise şunları kaydetti:

"UPU, Birliğe bağlı olan ülkeler arasında mektup ve posta gönderilerinin serbest olmasının garanti edilmesi, posta ücretlerinde standardizasyonun sağlanması, dijital çağa uygun yeni hizmetler oluşturulması ve geliştirilmesi konularında uluslararası iş birliği oluşturuyor. Üyesi olan ülkeler arasında tek bir posta hizmeti ağını koordine eden UPU, söz konusu hizmetlerin dünya çapında kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlıyor."

Hizmet sayısının ve kalitesinin artırılmasıyla, bunun geliştirilmesi noktasında hep daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gülten, UPU vizyonu doğrultusunda hizmet standartlarını en ileri seviyeye taşıdıklarına işaret etti.

Gülten, şirketin yurt içi ve yurt dışında müşterilerine hizmetlerini hızlı şekilde sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"PTT AŞ olarak posta sektöründe elde etmiş olduğumuz üstün deneyim, bir dünya markası olma hedefinde önemli bir referans kaynağı oluyor. Geleneksel hizmetlerimizin yanında dijital çağa uygun yeni hizmet portföyümüz müşterilerimizin taleplerine yanıt veriyor. Başta Şirketimiz bünyesinde görev alan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere UPU çatısı altında yer alan tüm kurumlardaki çalışanların 9 Ekim Dünya Posta Günü'nü kutluyorum."

