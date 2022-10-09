YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. PTT AŞ Genel Müdürü Gülten: "UPU'ya üye olan ülkelerde posta hizmetleri daha hızlı"

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten: "UPU'ya üye olan ülkelerde posta hizmetleri daha hızlı"

09.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten: "UPU'ya üye olan ülkelerde posta hizmetleri daha hızlı"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Dünya Posta Birliğinin (UPU) dünyada posta hizmeti veren kurumlara evrensel bir ağ sunduğunu belirterek "Bu sayede Birliğe üye olan ülkelerde posta hizmetleri insanlara daha hızlı ulaşıyor." ifadesini kullandı.

Gülten, 9 Ekim Dünya Posta Günü ve UPU'nun kuruluşunun 148. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, posta sektörünün dünyadaki ortak paydası konumunda bulunan UPU'nun haberleşme alanında üstlendiği role dikkati çekti.

PTT AŞ olarak eşsiz bir hizmet ağı oluşturan UPU'nun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Gülten, PTT AŞ'nin de arasında bulunduğu 22 ülke tarafından 1874'te kurulan UPU'nun güncel ürün ve hizmetlerden oluşan evrensel bir posta ağı geliştirdiğini bildirdi.

UPU'nun bir buçuk asra yaklaşan tecrübesiyle haberleşme ve posta sektörlerine sağladığı katkılara değinen Gülten, "UPU dünyada posta hizmeti veren kurumlara evrensel bir ağ sunuyor ve bu sayede Birliğe üye olan ülkelerde posta hizmetleri insanlara daha hızlı ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gülten, UPU'nun posta sektöründeki rolüne ilişkin ise şunları kaydetti:

"UPU, Birliğe bağlı olan ülkeler arasında mektup ve posta gönderilerinin serbest olmasının garanti edilmesi, posta ücretlerinde standardizasyonun sağlanması, dijital çağa uygun yeni hizmetler oluşturulması ve geliştirilmesi konularında uluslararası iş birliği oluşturuyor. Üyesi olan ülkeler arasında tek bir posta hizmeti ağını koordine eden UPU, söz konusu hizmetlerin dünya çapında kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlıyor."

Hizmet sayısının ve kalitesinin artırılmasıyla, bunun geliştirilmesi noktasında hep daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gülten, UPU vizyonu doğrultusunda hizmet standartlarını en ileri seviyeye taşıdıklarına işaret etti.

Gülten, şirketin yurt içi ve yurt dışında müşterilerine hizmetlerini hızlı şekilde sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"PTT AŞ olarak posta sektöründe elde etmiş olduğumuz üstün deneyim, bir dünya markası olma hedefinde önemli bir referans kaynağı oluyor. Geleneksel hizmetlerimizin yanında dijital çağa uygun yeni hizmet portföyümüz müşterilerimizin taleplerine yanıt veriyor. Başta Şirketimiz bünyesinde görev alan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere UPU çatısı altında yer alan tüm kurumlardaki çalışanların 9 Ekim Dünya Posta Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başka Bir Yer" isimli video mapping sergisi Ankaralılarla buluştu"Başka Bir Yer" isimli video mapping sergisi Ankaralılarla buluştu
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada kararKadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:40
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:41
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.