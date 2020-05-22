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PTT çalışanlarına bayram öncesi 2 bin TL ödeme yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Memur Sen’e bağlı sendikalardan Birlik Haber Sen, Kayseri’de pandemi sürecinde çalışan 650 personele 2 bin TL ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesinde dağıttı.

PTT çalışanlarına bayram öncesi 2 bin TL ödeme yapıldı

Memur Sen’e bağlı sendikalardan Birlik Haber Sen, Kayseri’de pandemi sürecinde çalışan 650 personele 2 bin TL ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesinde dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Haber Sen Kayseri 20 Nolu Şube Başkanı Mehmet Taş, ““Çalışan 650 personele bayram öncesi bu destek çok iyi gelecek” dedi.
Personellerin bu dönemde yıpranmalarının hakkını aldığını söyleyen Mehmet Taş, “PTT personeline 2 bin TL’lik ikramiye Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Birlik Haber Sen Genel Başkanımız Ömer Budak beyin teşviki ile Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygun görmesi ile ödeme yapılması emri geldi. Şu anda biliyorsunuz pandemi döneminde sağlık çalışanlarından sonra sahada en çok çalışanlardan bir tanesi PTT personeli. Gerek sosyal ödemeler, gerek maske dağıtımı, gerekse se kargo dağıtımının yoğun olmasından dolayı biz de Birlik Haber Sen olarak, yoğun girişimlerimiz neticesinde Genel Başkanlarımız ve biz Birlik Haber Sen Kayseri 20 Nolu Şube olarak, gerekli girişimlerde bulunarak, bu paranın PTT personeline ödenmesini sağladık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Değerli personelimiz de bu süreçte yıpranmanın hakkını aldı diye düşünüyoruz” dedi.
Mehmet Taş Kayseri’de ilçeler de dahil 650 PTT çalışanına ikramiyelerinin dağıtıldığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ödemelerin tamamı da bayram öncesi 2 bin TL net olarak yapılacak. Kayseri’de taşeron çalışanlarımız da dahil olmak üzere temizlikçi, güvenlik, posta dağıtıcısı ve gişe memurları olarak bilfiil bu dönemde, sıkıntılı günlerde burada bulunan, insanlarla yüz yüze olan ilçeler de dahil Kayseri’de çalışan 650 personelin tamamı bu paralardan faydalanacak. Bayram öncesinde de personelimize iyi bir gelir oldu. Herkesten Allah razı olsun, paralarını da güle güle harcasınlar.”

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Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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