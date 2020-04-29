YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. PTT görevlileri maske dağıtmaya devam ediyor

PTT görevlileri maske dağıtmaya devam ediyor

ADANA HABERLERİ  | 29.04.2020 09:08 | Son Güncelleme

Adana’da PTT görevlileri ücretsiz maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.Yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşlara devlet tarafından verilen bin lirayı dağıtın PTT görevlileri aynı zamanda da vatandaşa ücretsiz maske dağıtıyor.PTT görevlileri ev ev dolaşarak içinde 5 maske bulunan paketi vatandaşlara ulaştırıyor.

Adana’da PTT görevlileri ücretsiz maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.
Yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşlara devlet tarafından verilen bin lirayı dağıtın PTT görevlileri aynı zamanda da vatandaşa ücretsiz maske dağıtıyor.
PTT görevlileri ev ev dolaşarak içinde 5 maske bulunan paketi vatandaşlara ulaştırıyor. Maskeler 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşlara dağıtılıyor. Maske alan vatandaşlar PTT görevlilerine teşekkür ederek, bu zorlu süreçte devletin her zaman yanlarında olduğunu bunun da kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Adana Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:40
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Akşam Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sağlık Bakanlığınca gönderilen 542 bin maskenin 158 bini işletmelere dağıtılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığınca gönderilen 542 bin maskenin 158 bini işletmelere dağıtılmaya başlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.