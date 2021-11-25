PTT, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfı çıkardı

PTT AŞ, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfı 6,5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde, abone sayısı kadar satışa çıktı.
Özel gün zarfıyla birlikte bugün "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içerisinde özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz