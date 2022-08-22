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PTT, Kütahya'da Milli Pul Sergisi düzenleyecek

22.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT, Kütahya'da Milli Pul Sergisi düzenleyecek

PTT, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Kütahya'da Milli Pul Sergisi açacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi, 22-31 Ağustos'ta Sera Kütahya AVM'de düzenlenecek.

Sergi alanında mesai saatlerinde "Kütahya Milli Pul Sergisi 22-31.08.2022" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak. Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar da 12,50 lira bedelle satılacak.

Söz konusu özel tarih damgalı zarflar, sergi alanında, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

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