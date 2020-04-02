YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 02.04.2020 22:26 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde yapılan bin TL ödemelerin 03 Nisan 2020 Cuma saat 10.00’dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı duyuruldu.Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 81 il ve 923 ilçemizde PTT aracılığıyla bin TL ödemeleri 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamıştır.

PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

Samsun Valiliği tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde yapılan bin TL ödemelerin 03 Nisan 2020 Cuma saat 10.00’dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı duyuruldu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 81 il ve 923 ilçemizde PTT aracılığıyla bin TL ödemeleri 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Ancak birçok ilde olduğu gibi ilimizde de vatandaşların aynı anda müracaatları için PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluşturmuştur. Malumlarınız olduğu üzere bu durum bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan korona virüsü salgını ile mücadele kapsamda vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (PTT) ile yapılan görüşmeler sonucunda; yapılacak ödemelerin vatandaşlarımıza 03 Nisan 2020 Cuma saat 10.00’dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılması kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Samsun Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:09
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Jandarma 732 aranan şahsı yakaladı

Jandarma 732 aranan şahsı yakaladı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

Canik Sancağı, eski ihtişamına 900 yıl sonra yeniden kavuşuyor

Canik Sancağı, eski ihtişamına 900 yıl sonra yeniden kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.