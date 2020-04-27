YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.04.2020 21:47 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ardından vatandaşlar caddelere, sokaklara, banka ve marketlere akın etti, bin TL’lik yardım parası için PTT önünde kuyruk oluşturdu.4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ereğlili vatandaşlar korona virüs salgınına rağmen cadde ve sokaklara akın etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ardından vatandaşlar caddelere, sokaklara, banka ve marketlere akın etti, bin TL’lik yardım parası için PTT önünde kuyruk oluşturdu.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ereğlili vatandaşlar korona virüs salgınına rağmen cadde ve sokaklara akın etti. ‘Evde Kal’ çağrılarını unutup, maskelerini takan vatandaşların banka ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. 4 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların, kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadı. Vatandaşlar özellikle bin TL’lik yardım parası ve e-devlet şifresini alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önünde beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar sıranın kendisine gelip işlemini yaptırabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığının görülmesi üzerine yoğunluk yaşanan banka ve PTT önünde polis ekibi görevlendirildi. Vatandaşlar banka ve PTT’de olduğu gibi marketlerin önlerinde de alışveriş yapabilmek için kuyrukta bekledi. İlçe halkının sahil ve parklarda ise gezinti amaçlı yoğunluk göstermediği gözlendi.
Kdz. Ereğli ilçe merkezinde pazar yerine giden yolların çift girişten kapanması nedeniyle PTT kavşağında ve Meydanbaşı Caddesi üzerinde yoğunluk yaşandı. Araç trafiği yoğunluğu nedeniyle zaman zaman İbrahim Efe Caddesi’nde de trafik kilitlendi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri gün boyu hem bankalar hem de trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir çaba gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulans helikopter kalbi duran yaşlı hasta için havalandı

Ambulans helikopter kalbi duran yaşlı hasta için havalandı

Ankara Barosundan açıklama:

Ankara Barosundan açıklama:

MASİDAP’tan Ali Erbaş’a tam destek

MASİDAP’tan Ali Erbaş’a tam destek

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:56
İkindi
16:45
Akşam
19:53
Yatsı
21:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.