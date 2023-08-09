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PTT Şırnak İl Müdürlüğünde KBRN, yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

09.08.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

PTT İl Müdürlüğü binasında yapılan tatbikata, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, itfaiye ekipleri ile PTT personelleri olmak üzere 50 kişi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, biyolojik gaz sızıntısı ve deprem alarmının verilmesiyle ekiplerin olay yerine varması, depremde yaralanan vatandaşların kurtarılması, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki, gasp olayının önlenmesi ve çıkan yangının söndürülmesi canlandırıldı.

PTT İl Müdürü Orhan Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel müdürlüğün talimatları doğrultusunda her yıl tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Doğal afet, sel, deprem, yangın, hırsızlık gibi olaylara karşı personellerini bilinçlendirmek amacıyla böyle bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydeden Zeyrek, "Tatbikata katılım sağlayan ve emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Temel amacımız personellerimizi bilinçlendirmek. Kamu hizmetini vatandaşlarımıza verirken yaşanması olası olaylara karşı can güvenliğinin ön planda olması için böyle bir tatbikat yaptık." dedi. ​​​​​​​

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Şırnak PTT afad tatbikat

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