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PTT Taytan’da Acentelik açtı

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde PTT Taytan Acenteliği, Taytanlı vatandaşların hizmetine girdi.Vatandaşların Salihli merkeze gitmeden birçok işlemini Taytan PTT Acenteliği’nden yapabileceğini belirten Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, fatura ödemelerinin yanı sıra birçok işlemin gerçekleştirileceğini söyledi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde PTT Taytan Acenteliği, Taytanlı vatandaşların hizmetine girdi.
Vatandaşların Salihli merkeze gitmeden birçok işlemini Taytan PTT Acenteliği’nden yapabileceğini belirten Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, fatura ödemelerinin yanı sıra birçok işlemin gerçekleştirileceğini söyledi. Acenteliğin 09.00-15.00 saatleri arasında hizmet vereceğini vurgulayan Morbel, acentelikte şuna için e-devlet şifresinin verilemeyeceğini dile getirdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde verdiği vaatleri tek tek gerçekleştirdiğini belirten Muhtar Morbel, “Sizlerden aldığımız güçle yürüdüğümüz bu kutsal yolda önce mahallemize muhtarlık binası kazandırırken, şimdi de PTT Acenteliğini kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. PTT Taytan Acenteliğinin açılmasında öncü olan AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve Salihli PTT Müdürü Ramazan Kaşıkçı’ya mahallem adına teşekkür ediyorum. PTT Acenteliği mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun, her şey daha güzel Taytan için” dedi.

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