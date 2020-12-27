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PttAVM.com'un indirim kampanyası başladı

ANKARA HABERLERİ  | 27.12.2020 09:47 | Son Güncelleme

PttAVM.com'un indirim kampanyası başladı

Yerli e-ticaret platformu PttAVM.com'un, vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum, kuruluşlara destek vermek amacıyla düzenlediği "büyük indirim günü" kampanyası başladı.

PttAVM.com, elektronikten ev malzemelerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü, vatandaşlara indirimli olarak ulaştıracak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yaptığı açıklamada, 2020'nin son pazar gününde "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla indirimli satışların düzenlendiğini ifade etti.

Bugün başlayan kampanyanın yeni yıla kadar devam edeceğine dikkati çeken Gülten, bu kapsamda vatandaşların yeni yıl ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamalarını istediklerini vurguladı.

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