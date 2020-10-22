YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. PTT'den "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası" konulu anma pulu

PTT'den "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası" konulu anma pulu

ANKARA HABERLERİ  | 22.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

PTT'den "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası" konulu anma pulu

PTT, "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası” konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de gerçekleştirilen spor organizasyonlarına ve sporculara destek vermek amacıyla, "2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası" konulu anma pulları 3 lira ila 6 lira 50 kuruş aralığında, söz konusu pullara ait ilk gün zarfı da 11 lira 50 kuruş bedelle PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT AŞ Genel Müdürlüğü, Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "2020 UCI DAĞ BİSİKLETİ MARATONU DÜNYA ŞAMPİYONASI 22.10.2020 SAKARYA" ibareli ilk gün damgası ile kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için, ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası taleplerini, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletmesi gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
İmamoğlu’ndan yeni taksi tartışmalarına cevap
Almanya’daki Kütahyalıları gururlandırdı
Almanya’daki Kütahyalıları gururlandırdı
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Kepez’den Altınova’ya geniş yol çalışması
Kepez’den Altınova’ya geniş yol çalışması

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:38
İkindi
15:37
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Asal Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Uğrak Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddete ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddete ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.