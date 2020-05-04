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PTT’den Anneler Günü’ne özel sürpriz

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

PTT Anneler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında 4-8 Mayıs tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.PTT tarafından Anner Günü’ne özel 4-8 Mayıs tarihleri arasında APS Kurye ve posta kargolarında yüzde 25 indirim yapacak.

PTT’den Anneler Günü’ne özel sürpriz

PTT Anneler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında 4-8 Mayıs tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.
PTT tarafından Anner Günü’ne özel 4-8 Mayıs tarihleri arasında APS Kurye ve posta kargolarında yüzde 25 indirim yapacak. Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Anneler Günü’ne özel 4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

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Sabah
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Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Ağartan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
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