PTT'den "Dünya Fair Play Günü 7 Eylül" konulu özel gün zarfı

PTT AŞ, "Dünya Fair Play Günü 7 Eylül" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfı, 15 lira bedelle PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Öte yandan "Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:7 Fatih/İSTANBUL" adresinde "Dünya Fair Play Günü 7 Eylül 07.09.2022 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.



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