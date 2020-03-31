YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. PTT’den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir’de de başlıyor

PTT’den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir’de de başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) koronavirüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL tutarındaki ödemelerin tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’de de 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.PTT’den yapılan açıklamada ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını duyurarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ödemelerini alabilecekleri ifade edildi.PTT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren işyerlerimizden ve ATM’lerden vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) koronavirüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL tutarındaki ödemelerin tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’de de 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

PTT’den yapılan açıklamada ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını duyurarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ödemelerini alabilecekleri ifade edildi.

PTT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren işyerlerimizden ve ATM’lerden vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ihtiyaç ödemelerini alacak. İşyerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizde hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracağız. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz. İşlemlerini internet ya da ATM’den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca şubelerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM’lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL’ye yükselttiğimizi hatırlatmak isteriz. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm PTT iş yerlerimizde, dağıtım ve servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek

Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:18
İkindi
16:50
Akşam
19:38
Yatsı
20:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Canan Eczanesi
Merkez
Çetinel Eczanesi
Merkez
Eski Dedebaş Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.