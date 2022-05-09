PTT'den "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı

PTT AŞ tarafından "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı bugün 10 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.
Ayrıca İstanbul Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde mesai saatlerinde "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı 09.05.2022 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.
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