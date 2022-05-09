YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. PTT'den "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı

PTT'den "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı

09.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT'den "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı

PTT AŞ tarafından "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı" konulu özel gün zarfı bugün 10 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.

Ayrıca İstanbul Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde mesai saatlerinde "İlim ve Fazilet Vakfının 50. Yılı 09.05.2022 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuAntalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Diyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandıDiyarbakır'ın fethinin 1383. yıl dönümü kutlandı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:33
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:57
Yatsı
21:30
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.