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PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

PTT İzmir Başmüdürlüğü son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına tedbirler aldı.PTT İzmir Başmüdürlüğü, tüm işyerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor.

PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı

PTT İzmir Başmüdürlüğü son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına tedbirler aldı.
PTT İzmir Başmüdürlüğü, tüm işyerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor. Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için korona virüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmaları geliştirerek sürdürdüklerini belirten PTT İzmir Başmüdürü Adnan Sert şunları söyledi: “Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm işyerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Korona virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT işyerlerimize gelmeden PTT Bank internet bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM’lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak ister sağlıklı günler dileriz" dedi.

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