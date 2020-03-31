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PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 31.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

PTT son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına tedbir alarak tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uygulamaya geçirdi.Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı

PTT son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından müşterileri ve çalışanları korumak adına tedbir alarak tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uygulamaya geçirdi.
Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 salgınına karşı hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığını önemsemek adına PTT tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayısını en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştirirken Müşterilerin hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli tedbirleri aldı. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerin PTT iş yerlerine gitmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM’lerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı

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