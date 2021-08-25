YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. PttJETON ile video konferans uygulamalarına yerli çözüm

PttJETON ile video konferans uygulamalarına yerli çözüm

25.08.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamera ve ses kaynağının yönetilebilmesi, bekleme odası ve oturum şifreleme özellikleriyle konforlu ve güvenli video konferans ortamı sunan PttJETON, çevrim içi seminer özelliğiyle lokasyondan bağımsız olarak ulusal ve uluslararası etkinliklerin gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ'nin iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen yerli video konferans platformu PttJETON, kamera ve ses kaynağının yönetilebilmesi, bekleme odası ve oturum şifreleme özellikleriyle konforlu ve güvenli konferans ortamı sağlıyor.

AA muhabirinin PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, yüzde 100 yerli olarak geliştirilen PttJETON, ilk olarak PTT Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yönetici personelle yapılan video konferansta kullanıldı. Uygulama, önümüzdeki dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlarda da yaygınlaşacak.

Lokasyondan bağımsız kullanılabilen uygulama, toplantı ve sunum gibi görüşmeler için hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor.

Sistemde tanımlı kişilerin toplantı başlatabilmesine ve üyelik şartı aranmaksızın sistemde tanımlı olmayan kişilerin video konferansa dahil olabilmesine olanak tanıyan PttJETON ile konferans görüşmeleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca konferans moderatörleri, istedikleri kullanıcıları konferanstan çıkarabiliyor, kullanıcıların ses ve görüntü paylaşımlarını yönetebiliyor.

PttJETON uygulamasındaki moderasyon özelliğiyle, toplantıyı organize eden kişi olmasa bile yetkilendirdiği kişi toplantıyı yönetebiliyor. Böylece önceden planlanan oturum iptal olmadan, aksamayacak şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Çevrim içi seminer modunda, katılımcılar konuşmak istediklerinde söz isteyebiliyor ve moderatörler tarafından onlara söz hakkı verilebiliyor.

PttJETON uygulamasında, ekran paylaşım özelliğiyle toplantılarda gösterilmek istenen dokümanlar, sunumlar, veriler etkili şekilde katılımcılarla paylaşılabiliyor. Ayrıca konferans içinde YouTube videosu anlık tüm kullanıcılara yansıtılabiliyor.

- Toplantı içi mesajlaşma özelliğiyle yazılı iletişim sağlanıyor

PttJETON uygulamasında, toplantı içi mesajlaşma özelliğiyle katılımcılar hem kendi aralarında hem de tüm katılımcıların görebileceği şekilde yazılı iletişime geçebiliyor.

PttJETON’da gerçekleştirilen konferans ve çevrim içi seminer, istenirse toplantı yöneticisi tarafından YouTube’da canlı şekilde yayınlanabiliyor ve video dosyası olarak kaydedilebiliyor. Bu özellik kullanıldığında, toplantıdaki diğer katılımcılar kayıt yapıldığını ya da canlı yayına geçildiğini ekranda çıkan bilgilendirme mesajı ile görebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandıAnkara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:03
Öğle
12:56
İkindi
16:39
Akşam
19:39
Yatsı
21:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Ankara Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Oran Gülcem Eczanesi
Cankaya
Vita Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.