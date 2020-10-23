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PTT’nin 180. kuruluş yıldönümü

MUŞ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Muş’ta Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) 180.

Muş’ta Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle gişede işlem yapmak için sıraya giren 180. müşteriye katalog hediye edildi.
PTT’nin 180. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Merkez şubeye gelerek işlem yaptıran 180. müşteriye Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Kuruluş yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Başmüdür Fahri Ocak, bugün PTT’nin kuruluşunun 180. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. PTT teşkilatı olarak iki asra dayalı tecrübelerini günün teknolojik gelişmeleriyle entegre ederek vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydeden Ocak, “Vatandaşımızın beklentilerine cevap vermenin mutluluğu içerisindeyiz. 180. kuruluş yıldönümü olması hasebiyle de Muş merkez PTT’mizde sıraya giren müşterimize bu anlamlı günün hediyesini veriyorum. Kataloğumuz içerisinde geriye dönük mücadelemizin belirli noktalarını taşıyan ve içerisinde belirli günlerde çıkardığımız ilk gün zarflarımız var. PTT olarak 500’e yakın kurum kuruluşla özellikle çözüm ortağı olarak da kendi asli görevimiz olan posta, telgraf veya havale, posta çeki gibi hizmetlerin yanı sıra bankacılık, sigortacılık, tahsilat ve abonelik işlemleri gibi birçok konuda çözüm ortaklığına aracılık yapıyoruz” dedi.
Günün anlam ve önemine binaen PTT’nin geçmişiyle ilgili kataloğun hediye edildiği 180. müşteri Ömer Tuğal ise Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT’nin kuruluş yıldönümünü kutladığını söyledi. Bu anlamlı günün bir parçası olmanın gurur verici olduğunu anlatan Tuğal, tüm yetkililere ve PTT çalışanlarına teşekkür etti.

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