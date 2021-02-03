Iğdır’da, bir vatandaş tarafından bulunan Puhu yırtıcısı tedavi altına alındı.

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Kacer köyünde ikamet eden bir vatandaş tarafından bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı. Haber vermesi üzerine yorgun düşen Puhu yırtıcısı ekipler tarafından teslim alındı. Yapılan kontrolde her hangi bir probleminin olmadığı görülen Puhu kuşu, sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen Puhu kuşu daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

