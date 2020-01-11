YURTHABER
  4. PÜİS Genel Başkanı Okumuş: “İstasyonlarımız şarj ünitelerine hazır”

PÜİS Genel Başkanı Okumuş: “İstasyonlarımız şarj ünitelerine hazır”

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, önümüzdeki dönemde pazar payı hızla yükselecek olan elektrikli araç şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında kurulması gerektiğini söyledi.Konuya ilişkin bugün Kayseri’de gerçekleştirilen PÜİS Kayseri Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı’nda bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Okumuş şunları söyledi;“TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Elitaş’ın Kayseri Milletvekili olması nedeniyle basın açıklamasını özellikle Kayseri’de yapmak istedim.

PÜİS Genel Başkanı Okumuş: “İstasyonlarımız şarj ünitelerine hazır”

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, önümüzdeki dönemde pazar payı hızla yükselecek olan elektrikli araç şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında kurulması gerektiğini söyledi.
Konuya ilişkin bugün Kayseri’de gerçekleştirilen PÜİS Kayseri Bölgesi Akaryakıt Bayileri Toplantısı’nda bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Okumuş şunları söyledi;
“TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Elitaş’ın Kayseri Milletvekili olması nedeniyle basın açıklamasını özellikle Kayseri’de yapmak istedim. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve yol göstericiliği sayesinde geçtiğimiz hafta ilk yerli ve milli otomobilimizin tanıtımı gerçekleştirildi. Hepimize büyük bir gurur yaşatan bu girişim Ülkemize çok büyük bir katma değer sağlayacak. Öte yandan bu aracın elektrikli olması da ayrıca sevindirici. Biz de istasyon sahipleri olarak bu gelişmeyi sonuna kadar destekliyor ve bu projenin başarıyla hayata geçirilmesinde üzerimize düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz. İstasyonlarımızın şarj üniteleri için hazır olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Herkesin bildiği gibi Türkiye’de yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonuyla tüketicilerin araçlarına yakıt hizmeti sunan, Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip sektörlerinin başında geliyoruz.”
Türkiye’de bulunan istasyonların kesintisiz olarak hizmet verdiğini ve buralara kurulacak şarj ünitelerinin elektrikli araçlara en kaliteli hizmeti vereceğini belirten Okumuş, “Bugün Ülkemizde 81 il ve 922 ilçenin hemen hemen tümünde akaryakıt istasyonu vardır ve bu istasyonlar yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Yani istasyonlarımıza kuracağımız şarj üniteleri vasıtasıyla elektrik araç kullanan tüketicilerin en hızlı şekilde ihtiyaçlarını gidermek için de hazırız. Kaldı ki, milli servetin heba olmaması ve tüketicilerin güvenli bir yerde, güvenli bir şekilde araçlarını şarj etmeleri ve istasyonlarımızda sunulan araç yıkama, yağlama, market, lavabo, ibadethane gibi diğer hizmetlerden de rahatça faydalanabilmeleri için elektrik araç şarj istasyonları mutlaka akaryakıt istasyonlarına kurulmalıdır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Zaten akaryakıt istasyonları hali hazırda iş yeri sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tesis etmektedir. Her akaryakıt istasyonunda mutlaka bir iş güvenliği uzmanı görev yapmaktadır. Ve istasyonlarımız ilgili kamu kurumlarının tamamı tarafından çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Gazeteciler Hacılar’da buluştuGazeteciler Hacılar’da buluştu
Sıfır araç alacaklar, Toyota Plaza Aksoy’da 31 Mart’a kadar finans kampanyasından faydalanabilecekSıfır araç alacaklar, Toyota Plaza Aksoy’da 31 Mart’a kadar finans kampanyasından faydalanabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.