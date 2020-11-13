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Pulat’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü’nün eşlik ettiği ziyarete CHP İl Yöneticileri Merve Aslan ile Devrim Dural da katıldı.CHP İl Başkanı Murat Pulat, Başkan Bozkurt’tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Pulat’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü’nün eşlik ettiği ziyarete CHP İl Yöneticileri Merve Aslan ile Devrim Dural da katıldı.
CHP İl Başkanı Murat Pulat, Başkan Bozkurt’tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan ve belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden İl Başkanı Pulat, “Ülkemiz genelindeki CHP’li belediyelerimizde olduğu gibi Devrek Belediyemizde Başkanımız Çetin Bozkurt ile başarılı hizmet ve çalışmalara imza atıyor. Başkanımızın insan odaklı çalışmalarının da halkımızı memnun ettiğini gözlemliyoruz. Sayın Çetin Bozkurt başkanımızı güzel hizmetleri nedeniyle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi.
Başkan Bozkurt da, CHP İl Başkanı Pulat, İlçe Başkanı Yaşar Bükrü ve Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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