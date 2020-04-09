YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pursaklar Belediye Başkanı sokak sokak maske dağıttı

Pursaklar Belediye Başkanı sokak sokak maske dağıttı

ANKARA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlara maske dağıttı.Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırarak sürdürüyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlara maske dağıttı.
Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırarak sürdürüyor. Ücretsiz maske dağıtımına devam eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sokaklarında her gün dışarı çıkmak zorunda kalan esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Esnaflara uyarılarda bulunan Çetin, maske ve eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu hatırlatarak kurallara uymalarını isteyip, vatandaşların maskelere ulaşımını kolaylaştırmak için mahalle muhtarlıklarına da maske teslim etti.
Pursaklar Belediyesi, korona virüsle ilgili vatandaşları bilinçlendirmek için sosyal medya ve tanıtım mecralarından salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmelerde bulunuyor.

"Sizler için sokaklarda olmaya, sizler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
Korona virüsle mücadelede vatandaşların sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirten Başkan Çetin, "İlçemizde yapılması gereken her şeyi planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın maskelere kolay ulaşımını sağlamak için muhtarlıklarımıza maskeleri teslim ettik. Ayrıca ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde ücretsiz maske dağıtımını aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimden ricam, bu salgın bertaraf edilene kadar evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Biz sizler için sokaklarda olmaya, sizler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:13
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:28
Yatsı
20:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Ayfer Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Muratlı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Başkent’te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Başkent’te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.