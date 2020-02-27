YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

ANKARA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Türk Milli Takımı’nın takım halinde birinciliği elde ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcuları, rakipleri karşısında sergilediği üstün mücadele sonucunda Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ashihara Kata Kumite Avrupa Şampiyonası’na Türkiye, Hollanda, Libya, Letonya, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan 528 sporcu katıldı.Antalya’da düzenlenen Wushu Kung Fu programında yer alan Ashihara Avrupa Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından 60 kg’da Aslı Delibal ve 95 kg’da Ebubekir Sepetçioğlu Avrupa şampiyonu olurken, 95 kg’da Umutcan Ocak Avrupa üçüncüsü oldu."Pursaklar elde ettiği başarılarla adını duyurmaya devam edecek"Pursaklar Spor Kulübü sporcularının şampiyonaya adeta damgasını vurduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Sporcularımız artık sadece Pursaklar’ı değil, tüm Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

Türk Milli Takımı’nın takım halinde birinciliği elde ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcuları, rakipleri karşısında sergilediği üstün mücadele sonucunda Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.
Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ashihara Kata Kumite Avrupa Şampiyonası’na Türkiye, Hollanda, Libya, Letonya, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan 528 sporcu katıldı.
Antalya’da düzenlenen Wushu Kung Fu programında yer alan Ashihara Avrupa Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından 60 kg’da Aslı Delibal ve 95 kg’da Ebubekir Sepetçioğlu Avrupa şampiyonu olurken, 95 kg’da Umutcan Ocak Avrupa üçüncüsü oldu.

"Pursaklar elde ettiği başarılarla adını duyurmaya devam edecek"
Pursaklar Spor Kulübü sporcularının şampiyonaya adeta damgasını vurduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Sporcularımız artık sadece Pursaklar’ı değil, tüm Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Gittikleri her şampiyonadan madalya ve madalyalarla dönüyorlar. Bu başarı sadece kendilerini, ailelerini ya da antrenörlerini değil bizleri de gururlandırıyor, onurlandırıyor. Kulübümüz için başarı artık bir gelenek haline geldi. Ülkemize ve ilçemize yaşattığı bu gurur için Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları Aslı Delibal, Ebubekir Sepetçioğlu ve Umutcan Ocak’ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Ankara Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
13:06
İkindi
16:12
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Göksenin Eczanesi
Bahcelievler
Safa Eczanesi
Cankaya
Çağda Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Ruşen Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Tunçel Eczanesi
No27
Köstence Eczanesi
Mamak
Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.