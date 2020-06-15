Pursaklar Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu meclisten geçti

Pursaklar Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü toplantıda rapor, oy çokluğuyla meclisten geçti.

1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte ’Maske, Mesafe ve Hijyen’ kurallarına dikkat ederek çalışmalarına başlayan Pursaklar Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündem maddelerinin konuşulmasının ardından Pursaklar Belediyesinin 2019 yılı yatırım, hizmet ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda mecliste grubu bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından rapor, oy çokluğuyla onaylandı.

"Siyaset yapmak için değil hizmet üretmek için varız"

Siyaset yapmak için değil hizmet üretmek için burada olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Eğitimden, sağlığa, kültürden sosyal hizmet alanlarına kadar, hayatın değişik birçok noktasında hizmet üretiyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz tek bir vücut olarak ilçemize hizmet etmek için canla başla çalıştılar. Pursaklar için gecesini gündüzüne katan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.