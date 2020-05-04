Pursaklar Belediyesi Ramazan coşkusunu evlere taşıyor

Pursaklar Belediyesi, bu yıl “Evde Kal” çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıdı.

Pursaklar halkı, Ramazan’da sosyal medyada bir araya gelerek, Ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşıyor. Pursaklar Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, korona virüs nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluşuyor. Başkan Ertuğrul Çetin de, Mustafa Özcan Güneşdoğdu ile birlikte Facebook hesabı, Webtv ve resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan "Pursaklar’da Ramazan" programıyla vatandaşların evlerine konuk oldu.

Salgınla mücadele için herkesin evinde olduğu bir dönemde Pursaklar Belediyesi olarak evlere misafir olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Ramazan programlarımızı dijital bir platform üzerinden evlere taşıdık. Her gün güzel sohbetleri ile Ramazan Ayımızın mahzun geçmesine engel olan Mustafa Özcan Güneşdoğdu hocamıza da teşekkür ediyorum’’ dedi.

İsrafın çepeçevre toplumu sardığını belirten Başkan Çetin, ‘‘Tüm yaşantımızda israfı düşünmediğimiz zaman bizi kendisine mahkum eder ve onun argümanları ile hareket etmemize neden olur. Türkiye’de refahın artmasıyla, standartların yükselmesi ve insanların gelirlerinin artmasıyla beraber insanlar çok daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bu nedenle de israfın toplum nezdinde yaygınlaştığına tanıklık ediyoruz. Hiçbir şeyde israf olmamalı. Her şeyi belki yiyeceksin, içeceksin ama ne evler var ki bu sıcak yemekler, bu peynirler, bu zeytinler giremiyor. Bu nedenle toplum hayatında paylaşmayı öğrenmek, israfı önleyen en önemli etkendir’’ ifadelerini kullandı.