Pursaklar Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde kış dönemi yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için kuru mama dağıtımına devam ediyor.

Pursaklar’ın kedi ve köpek popülasyonunun yoğun olduğu beslenme noktalarına her hafta düzenli olarak mama ve su bırakılırken, Pursaklar Belediyesi bakıma muhtaç hayvanları toplayarak uzman veteriner gözetiminde tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıyor. Sürekli mama denetimi yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mamaların bitmesi durumuna karşılık sürekli sahada bulunarak hayvanların aç kalmasının önüne geçiyor.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ekiplerimiz sevimli dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak üzere ilçemizin farklı noktalarındaki cadde, sokak ve parklarımızda düzenli aralıklarla mama bırakıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarımızı ilçe genelinde yoğunlaştırarak sokaktaki dostlarımızı aç ve susuz bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Bu kritik pandemi sürecinde insan sağlığını düşündüğümüz gibi, hayvan dostlarımızı da unutmayarak, hayatlarını güvence altına almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

