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Pursaklar Belediyesi yasaklarda sahada

ANKARA HABERLERİ  | 10.12.2020 11:41 | Son Güncelleme

Hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca görevinin başında olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi.Pursaklar Belediyesi, korona virüsle mücadelede en önemli adım olan temizlik ve hijyen sağlanması noktasında tedbir ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca görevinin başında olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi.
Pursaklar Belediyesi, korona virüsle mücadelede en önemli adım olan temizlik ve hijyen sağlanması noktasında tedbir ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Virüsün etkilerini en aza indirgemek için 7/24 çalışmalarını sürdüren belediye personelini muvaffakiyetler dileyen Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma yasağı boyunca sahada denetimlerde bulunmaya devam ediyor.

‘‘Sokağa çıkma kararına ve salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet etmemiz gerekiyor’’
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve uygulamaların vatandaşların sağlığı için olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sokağa çıkma kararına ve salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadelede belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da kendi sosyal izolasyonlarını kurallarına istisnasız uymaları gerekiyor. İlk günden beri olduğu gibi bu sürecin sonuna kadar tüm imkanlarımızla ve her türlü özveriyi ortaya koyarak Pursaklar halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

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