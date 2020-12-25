Pursaklar Belediyesinden karla etkin mücadele

Pursaklar Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi, ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyet yaşamaması, ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadelenin kapsamlı bir şekilde sürdüğünü belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Malum bu sene yağış bakımından kurak bir sene geçiriyoruz. Bizler kar olsun yağmur olsun yağışları sorun olarak değil rahmet ve bereket olarak görüyoruz. Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için bu çalışmaları başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Ekiplerimiz gece ve gündüz halkımızın rahatı için durmaksızın çalışıyorlar. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin güvenli seyahat etmeleri için durmaksızın çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından ayrıca ekiplerce yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

