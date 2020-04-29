YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pursaklar Belediyesinden vatandaşlara psikolojik destek hattı

Pursaklar Belediyesinden vatandaşlara psikolojik destek hattı

ANKARA HABERLERİ  | 29.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek vermek için danışmanlık hattı kurdu.Korona virüsle mücadele kapsamında Pursaklar halkının kaygı düzeylerini dengelemek, endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmeti verilmeye başlandı.“Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”Psikolojik olarak vatandaşların zor günler geçirdiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Korona virüs, hemşehrilerimizin fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal sağlıklarını da etkilemektedir.

Pursaklar Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek vermek için danışmanlık hattı kurdu.
Korona virüsle mücadele kapsamında Pursaklar halkının kaygı düzeylerini dengelemek, endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmeti verilmeye başlandı.

“Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”
Psikolojik olarak vatandaşların zor günler geçirdiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Korona virüs, hemşehrilerimizin fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal sağlıklarını da etkilemektedir. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hiçbir vatandaşımızın evde bulunduğu sosyal izolasyon ve tedbir sürecinde yalnız olmadığını hissetmesi ve psikolojik desteğin bir telefon mesafesi uzağında olduğunu bilmeleri için Psikolojik Destek Hattını kurduk. Kaygı ve stresini en aza indirebilmek ve bunlarla baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Belediye Psikoloğumuz tarafından telefonla iletişim yoluyla psikososyal destek verilecektir. Korona virüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirebilmek için Pursaklar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın gücüyle aşacağız” dedi.

“Siz evde kalın, biz de telefonla yanınızda olalım”
Korona virüs salgını sebebiyle yeni bir sürece geçtiklerini belirten Psikolog Beyzanur Yıldız ise “Korona virüsün getirdiği sosyal ve özel hayatımızın kısıtlanması, iş hayatımızın engellenmesi, çocuklarımızın evden çıkmaması ve 65 yaş üstü ile kronik hastalara verilen sokağa çıkma yasağı, sağlık kaygılarımızın dışında psikolojik baskılar da oluşturuyor. Biz de bu zor günlerde Pursaklar Belediyesi olarak size destek olacağız. Virüsün getirdiği psikolojik baskılar veya günlük yaşamınızda yaşadığınız bütün stres ve kaygılarda yanınızdayız. Siz evde kalın, biz de telefonla yanınızda olalım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:44
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:48
Yatsı
21:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Beşparmak Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Sim Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.