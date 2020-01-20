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  4. Pursaklar Belediyesine Fransa’da “İdeal Kent” ödülü

Pursaklar Belediyesine Fransa’da “İdeal Kent” ödülü

ANKARA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

’Sosyal Belediyecilik’ alanında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin "Sosyal Katılımcı Belediyecilik" alanında ödüle layık görüldü.Fransa’nın başkenti Paris’te Kent Araştırmalar Enstitüsü tarafından UNESCO Genel Merkezi’nde belediyelerin topluma yararlı ve yenilikçi örnek çalışmaları ödüllendirildi.

’Sosyal Belediyecilik’ alanında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin "Sosyal Katılımcı Belediyecilik" alanında ödüle layık görüldü.
Fransa’nın başkenti Paris’te Kent Araştırmalar Enstitüsü tarafından UNESCO Genel Merkezi’nde belediyelerin topluma yararlı ve yenilikçi örnek çalışmaları ödüllendirildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in üzerinde büyük bir özenle durduğu "Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi Projesi", 2020 Uluslararası İdealkent Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Ertuğrul Çetin, Paris’teki UNESCO binasında düzenlenen ödül törenine katılarak Pursaklar halkı adına ödülü aldı.
Etkinliğe Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar, İtalya’nın Urbino kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Roberto Cioppi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.
Başkent’in kültür mirası olan Ankara kedisini dünyaya tanıttıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İki bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde; iki kedi, bir ameliyathane, bir veteriner hekim odası, bir idari personel odası ve 240 metrekarelik kedi tanıtım evi yer alıyor. ‘Cafe de Kedi’ isimli bir de kafe bulunuyor. Anadolu’nun önemli değeri olan Ankara kedisini tanıtmayı, sayılarını çoğaltmayı ve daha çok evde evcil hayvan olarak bakılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kedilerin soy ağacını tutarak safkan Ankara kedileri yetiştirmeye özen gösteriyoruz. ’Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’ ile Başkent’in kültür mirasına sahip çıkıyor ve Anadolu’dan Dünya’ya markalaşarak açılmasının gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Ankara kedilerimizin uluslararası anlamda tescillenmiş olması bizim için çok değerli oldu. Bizleri bu değerli ödüle layık gören jüri heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

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