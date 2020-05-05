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Pursaklar lalelerin göz alıcı güzelliği ile taçlanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Ayyıldız Mahallesi sakinleri, bina bahçelerinde yetiştirdikleri çiçeklerle Pursaklar’ın çehresini değiştiriyor.Türkiye’de korona virüs nedeni ile sıkıntılı bir süreç geçirilmesine rağmen Ayyıldız Mahallesi sakinleri, gelenek haline getirdikleri lale ekimlerini bu yıl da sürdürerek ilçede adeta bir bahar havası esmesini sağlıyor.

Ayyıldız Mahallesi sakinleri, bina bahçelerinde yetiştirdikleri çiçeklerle Pursaklar’ın çehresini değiştiriyor.
Türkiye’de korona virüs nedeni ile sıkıntılı bir süreç geçirilmesine rağmen Ayyıldız Mahallesi sakinleri, gelenek haline getirdikleri lale ekimlerini bu yıl da sürdürerek ilçede adeta bir bahar havası esmesini sağlıyor. Tarihi bir değeri olan lalelerle bezenen mahalle, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Bahar mevsiminde çiçek açan laleler, Pursaklar’ı renklendiriyor. Mahalle halkı tarafından dikilen renk renk laleler, Pursaklar’a ayrı bir güzellik katıyor. Mahalle sakinleri, apartman önlerinde yaptıkları peyzaj çalışmaları ve yetiştirdikleri laleler ile görsel bir şölen sunuyor.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ayyıldız Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ile birlikte mahalle sakinlerinin bahçelerine misafir olarak, lalelerin oluşturduğu görsel şöleni tüm Türkiye’ye ve Pursaklar halkının beğenisine sundu. Ayyıldız Mahallesi’nin rengarenk lalelerle bezendiğini belirten Başkan Çetin, "Geçen hafta bu bölgeyi gezerken değerli muhtarımızla konuştuğumuzda mahalle aralarında, apartman önlerimizdeki peyzaj çalışmalarını, orijinal çiçekleri ve renkleri ilçe halkımıza göstermek istedik. Muhtarımızla birlikte güzel bir bahçenin içerisindeyiz. Bu mahallemizde bu harika görüntüleri görmemiz mümkün. Biz şuna inanıyoruz. Güzel şeylere bakanlar güzel şeyler yaparlar. Çiçekten daha güzel de bu yeryüzünde bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bunların her biri birer sanat eseri. Bunlara baktıkça insanlara güzel bakmayı öğreneceğiz. Ayyıldız Mahallesi sakinlerimize yaptıkları bu sanatsal dokunuşlarından dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ise, ‘‘Mahallemiz gerçekten yeşilliğe bürünmüş haldedir. Dışarıdan gelen insanlar mahallemizin çok farklı bir görüntüye sahip olduğunu görüyorlar. Mahallemizin oluşturduğu görsel şölene kayıtsız kalmayan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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