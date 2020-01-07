Pursaklara yağan kar hayatı felç edemedi

Pursaklar’da etkili olan kar yağışının ardından tüm mahallelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımlar, belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Pursaklar Belediyesi beklenen kar yağışıyla birlikte, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 321 Personel, 149 araç filosuyla ile 7/24 üç vardiya şeklinde karla mücadeleye başladı.

Pursaklar Belediyesi, sorumluluğunda olan olmayan ana caddeler, sokaklar, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergâhları başta olmak üzere ilçe merkezi ve kırsalda 24 saat aralıksız çalışarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlar iş yerlerine, öğrenciler okullarına rahat ulaşabilsin diye sabah saatlerine gelindiğinde tüm yolları güvenli hale getirildi. Gece boyunca ekipler, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan kar kütlelerinin temizliği ve oluşan buzlanmaya karşı büyük uğraş verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı temizleme çalışmalarında okul bahçeleri ve çevresinde biriken karlar temizlendi. Ayrıca okul çevrelerinde de ekipler halinde yürütülen çalışma ile oluşan buz kütleleri kırılmak suretiyle okul yollarındaki engeller kaldırıldı. Vatandaşlar iş yerlerine, öğrenciler okullarına rahat ulaşabilsin diye sabah saatlerine gelindiğinde tüm yollar güvenli hale getirildi. Tüm ana arterler başta olmak üzere sokaklar kardan arındırıldı. Böylece, sabah işyerine gitmek için yola çıkan vatandaşların, yolların kapanması gibi tedirginlikleri de ortadan kaldırdı. Caddeler ve sokaklar başta olmak üzere kamu kuruluşları, okulların girişlerini ve kaldırımları, yayaların rahatlıkla kullanabileceği şekle getirildi.

Sabah erken saatlerde başlayan akşam geç saatlere kadar yoğun bir şekilde kar yağışının devam ettiğini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın farklı noktalarında çalışma yürüten ekipleri görevleri başında ziyaret etti. Başkan çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, tüm ekiplerin koordineli olarak acil müdahalede bulunabildiklerini söyledi.

Kar temizleme çalışmalarının yapıldığı bölgelerde de vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, “Kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını özellikle istirham ediyoruz” dedi.