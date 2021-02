Pursaklar’da 24 saat temizlik

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından sabahın ilk ışıkları ile birlikte her gün cadde, sokaklar, park ve bahçelerde gece yarısına kadar süren kesintisiz çevre temizliği yapılıyor.

İlçe sakinlerinin tertemiz bir güne başlamaları için sabah erken saatlerde araç ve ekipmanlarıyla birlikte yola koyulan ekipler, ilçenin dört bir tarafında yapılan temizlik çalışmaları ile Pursaklar’ı tertemiz bir hale kavuşturuyor.

Pursaklar Belediyesi, cadde, sokak temizliklerinin yanı sıra vatandaşların yoğun kullandığı park, bahçe gibi alanlarda da hummalı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor.

İlgili müdürlüklerin koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer yandan da gerçekleştirilen sterilizasyon çalışması, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

‘‘Pursaklar’ı haftanın her günü kesintisiz olarak köşe bucak temizliyoruz’’

Temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçe sakinlerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken özveriyi göstermeye büyük ehemmiyet veriyoruz. Pursaklar’ı haftanın her günü kesintisiz olarak köşe bucak temizliyoruz. İlçede girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. İlçe temizliğini büyük titizlikle ve hassasiyetle aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.