Pursaklar’da açılan işletmelerde korona virüs tedbiri

Pursaklar’da normalleşme süreci kapsamında faaliyete geçen işletmelerde korona virüs kapsamında tedbirler artırıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan Pursaklar Belediyesi Millet Kıraathanesi ve kütüphaneler normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlara kapılarını açtı. İşletmeler, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyet göstermeye başladı. Başta gençler olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi, beşte bir doluluk oranıyla ve randevu sistemi ile günde 2 seans olarak 08:30-12:00, 13:00-16:30 arasında hizmet veriyor. Belediye ekipleri tarafından, vatandaşların sağlığı düşünülerek 12:00 ile 13:00 saatleri arası kütüphane dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Ayrıca, virüs salgını sebebiyle kütüphanelere girişler ateş ölçerlerle sağlanıyor. Ders çalışmak ve kitap okumak için yoğun şekilde kullanılan kütüphaneler hijyen açısından sürekli havalandırılıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hijyen, el yıkama, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerekiyor. Çalışma salonlarımızdaki kapasiteyi düşürdük. Millet Kıraathanemizde kapasitenin beşte biri kadar hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Belediye olarak biz gerekli önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından kendilerinden de ricamız koyduğumuz kurallara azami dikkat göstermeleri" dedi.

