Pursaklar’da Beyaz Masa 7/24 korona mesaisinde

Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve talepleri olan vatandaşlara anında cevap verebilmek için gece gündüz hizmet veriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Beyaz Masa’ya taleplerini bildiren vatandaşlar için ekipler seferber edildi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşlar, market,

eczane ve fırın gibi noktalardan temin edilecek ihtiyaçlarını Beyaz Masa’ya bildiriyor. Vatandaşlardan gelen istekler değerlendirilerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu’na bildirilerek taleplere anında geri dönüş yapılıyor. Beyaz Masa tarafından alınan talep de anında saha ekiplerine bildiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yardıma muhtaç aileler ve vatandaşların istekleri doğrultusunda gerekli alışverişler yapılarak malzemeler evlerine teslim ediliyor.