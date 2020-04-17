Pursaklar’da “Çocuk ve Aile” temalı kompozisyon yarışması

Pursaklar Belediyesi, “Çocuk ve Aile” temalı kompozisyon yarışması düzenliyor.

Pursaklar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nın 100. yılında korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için kompozisyon yarışması düzenliyor. Ailesi ile vakit geçiren çocukların yazma ve hayal etme yeteneklerini geliştirebilmek amacıyla düzenlenecek olan yarışma, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyor. Bu organizasyonla birlikte çocukların öz güvenini arttırabilmek ve aile bilincini pekiştirebilmek için yaklaşık 9 bin ilkokul öğrencisinin olduğu Pursaklar’da belediye tarafından düzenlenen ilk kompozisyon yarışması olma özelliği de taşıyor. Çocukların milli ve manevi duygularını yaşamaları için yapılacak olan kompozisyon yarışmasıyla bir nebze de olsa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunu yaşamaları amaçlanıyor.

Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yeteneklerini sergileyecekleri yarışmada, dereceye giren öğrencileri çeşitli ödüller bekliyor. 23 Nisan ‘‘Çocuk ve Aile’’ temalı yarışmada birinci olan yarışmacıya dizüstü bilgisayar, ikinci olan yarışmacıya tablet, üçüncü olan yarışmacıya kitap seti, dördüncü olan yarışmacıya maske-kolonya-dezenfektan seti ve yarışmaya katılım sağlayan tüm yarışmacılara da maske ve kolonya hediye edilecek.

Yarışmacıların evdekal@pursaklar.bel.tr e-posta adresine, kişisel bilgileri ile birlikte yazıp yolladıkları kompozisyonların sonuçları 23 Nisan’da belediye sayfasından ilan edilecek.

