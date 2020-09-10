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Pursaklar’da enfeksiyona karşı dezenfeksiyon

ANKARA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:14 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi tarafından yüksek risk grubunda yer alan eczaneler ve kuaförler, vatandaşların olası bir enfeksiyona maruz kalmamaları için dezenfekte edilmeye devam ediliyor.Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüs salgını sürecinde hassas bir öneme sahip olan ilçe genelindeki kuaför ve eczanelerde hem vatandaşların hem de esnafların sağlığı için dezenfeksiyon işlemi rutin olarak yapılıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından yüksek risk grubunda yer alan eczaneler ve kuaförler, vatandaşların olası bir enfeksiyona maruz kalmamaları için dezenfekte edilmeye devam ediliyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüs salgını sürecinde hassas bir öneme sahip olan ilçe genelindeki kuaför ve eczanelerde hem vatandaşların hem de esnafların sağlığı için dezenfeksiyon işlemi rutin olarak yapılıyor. Korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında ilçedeki kamu kurumlarından ortak yaşam alanlarına kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun kullandığı yerler öncelikli olmak üzere dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin 221 gündür çalışmaya devam eden belediye ekipleri, korona virüs mücadelesinde yoğun mesai yapan eczanelerde ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. İnsan yoğunluğunun fazla olması ve riskli durum ihtimalinin yüksek olması nedeni ile titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarla ilçe genelinde bulunan eczaneler ve kuaförler steril hale getiriliyor.

‘‘Korona virüs kuşatmasını hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz’’
İlçenin dört bir yanında gün boyu aralıksız bir şekilde dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Vatandaşlarımızın direkt etkileşim içerisine girdikleri her noktada, otobüs durakları, park alanları, pazar yerleri gibi ortak kullanım alanlarını periyodik aralıklarla dezenfekte ederken, cadde ve sokaklar, tüm mahallelerimizdeki yol ve kaldırımları dezenfektan maddelerle yıkıyoruz. Çalışmalarımızı ekiplerimiz koordineli bir şekilde yürütüyor. Elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. İlçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. İnşallah korona virüs kuşatmasını hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz’’ dedi.

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Cankaya
Alibey Eczanesi
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İlhan Eczanesi
Yenimahalle
Bengi Eczanesi
Mamak
Frezya Eczanesi
Mamak
Tunalı Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
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