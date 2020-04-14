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Pursaklar’da maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları yerleştirildi

ANKARA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, ilçe merkez ve mahallelerine tıbbi atık çöp kutuları yerleştirerek, maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanmasını amaçlıyor.Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisini daha ekleyen Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için Başkan Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda ilçenin dört bir yanına tıbbi atık çöp poşetleri yerleştirdi.

Pursaklar’da maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları yerleştirildi

Pursaklar Belediyesi, ilçe merkez ve mahallelerine tıbbi atık çöp kutuları yerleştirerek, maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanmasını amaçlıyor.
Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisini daha ekleyen Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için Başkan Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda ilçenin dört bir yanına tıbbi atık çöp poşetleri yerleştirdi. Belediye tarafından yapılan yeni uygulama ile maske ve eldiven gibi atıklar ‘tıbbi’ atık olarak görülerek, diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.
Kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara atılmasının virüsün yayılmasına davetiye çıkardığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Korona virüs salgını nedeni ile hemşehrilerimiz tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokak ve caddelere atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlikeye neden olmaktadır. Vatandaş olarak, kullandığımız maske ve eldivenleri doğru bir şekilde imha etmez isek virüsün yayılmasına neden olabiliriz. Hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içerisine koyup tıbbi atık çöp poşetlerine atmalıyız. Maskeleri sağa sola veya dışarıda bir yere kesinlikle bırakmamalıyız. ‘Kişisel hijyen ve temizlik kurallarına’ harfiyen uymaya devam edelim. Hemşehrilerimizden önemle rica ediyoruz; lütfen kişisel olarak kullandığınız maske ve eldivenleri tıbbi atık niteliği taşıdığından doğaya ve evsel atık çöplerine atmayınız. İlçemiz içerisinde yerleştirdiğimiz tıbbi atık kutularına atınız’’ dedi.

Pursaklar’da maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları yerleştirildi

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