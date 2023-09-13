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Pursaklar’da Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor

13.09.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pursaklar Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Pursaklar Millet Bahçesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle 220 dönüm arazi üzerine yapılan ve görenleri kendine hayran bırakacak olan Pursaklar Millet Bahçesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Beş ayrı bölgede hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren personeli ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yüzde 30’u tamamlanan inşaat alanlarını gezerek, proje müdüründen detaylı bilgi aldı.

“BURASI ANKARA’NIN AKCİĞERİ OLACAK”

Belediye Başkanı Çetin, “Pursaklar’ın en büyük prestij projesi olan millet bahçesinde ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje müdürümüz Buğra Bey’den yapım süreci hakkında detaylı bilgiler aldık. Yol açım çalışmaları için bazı ağaçların yerlerini değiştirdik. Fakat burası Ankara’nın akciğeri olacak. O kadar yoğun bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştireceğiz ki yemyeşil bir cennet köşesi gibi olacak. Tamamlandığı zaman sadece Pursaklar’ın değil, Ankara’nın cazibe merkezi olacak. Pursaklar’ımıza ve Ankara’mıza hayırlı olsun” dedi.

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