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Pursaklar’da sokak sokak virüs uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 07.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelge doğrultusunda iş yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye’de olduğu gibi, Pursaklar’da da bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelge doğrultusunda iş yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye’de olduğu gibi, Pursaklar’da da bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Market, kafeterya, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve kamusal alanlar da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve EGM Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur, korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler tarafından denetimlerde, sosyal mesafeye ve maskeye dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulunuldu.

"Maske, mesafe, hijyen"
Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek toplumsal sağlığın korunabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ülkemizde pandemi süreci devam ediyor. Virüs gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Rakamlarda yükselme olması bizleri tedirgin ediyor. Mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve hijyenimize dikkat ederek hayatımızı sürdürmeye devam edelim. Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Koronavirüse karşı hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum’’ dedi.

"Korona virüsle mücadelede kurallara eksiksiz uymalıyız"
İlçede hem bu işin farkındalığını ön plana çıkardıklarını hem de denetimlerde bulunduklarını belirten Kaymakam Mehmet Yıldız, ‘‘İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarlılığı bilinci tazelemeye çalışıyoruz. Temel olarak yapmamız gereken şeyler korona virüsle mücadele kapsamında alınması gereken kurallara eksiksiz uymak. İlçemizde son dönemlerde yükselişe geçen vaka sayılarını birlikte mücadele ederek kontrol altına alabiliriz. Artış trendini aşağı yöne çekmek içinde maske, mesafe, hijyen kurallarına azami derecede önem göstermemiz gerekmektedir’’ dedi.

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