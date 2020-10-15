YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pursaklar’da sokaklar birer birer asfaltlanıyor

Pursaklar’da sokaklar birer birer asfaltlanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde sıcak asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından beton yol, kilitli parke taşı ve asfalt serim çalışmalarıyla ilçe sokakları, daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde sıcak asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından beton yol, kilitli parke taşı ve asfalt serim çalışmalarıyla ilçe sokakları, daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmeye devam ediyor. Korona virüs salgınından dolayı hiçbir aksaklık göstermeden asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürerek 16 sokakta daha sıcak asfalt serim çalışmasını tamamladı. Başkan Ertuğrul Çetin, gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerini ziyaret ederek, 16 sokakta tamamlanan asfalt serim çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

‘‘Yollar hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarından birisidir’’
Çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çetin, "Pandemiye rağmen seferberlik ilan ederek hemşehrilerimizin ihtiyacını giderme, ilçe sakinlerimizin yanında olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi gelişigüzel değil belli bir koordinasyon ve planlama dahilinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Yollar hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarından birisidir. İhtiyaç görülen sokaklarımızda asfalt serimi, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmaları yapıyoruz. Yollarımızın kalitesini yükseltiyor, sokaklarımızı modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. 16 sokağımızın daha ulaşım kalitesini yükselterek, modern bir yola kavuşturduk. Mahallelerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Gaziler Eczanesi
Cankaya
Güzelkent Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama kararı
FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama kararı
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.