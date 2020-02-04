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Pursaklar’da temiz okullar sağlıklı gelecekler

ANKARA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi amacıyla Nezaket Okulları’nda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilerek öğrenciler için sağlıklı bir ortam haline getirildi.

Pursaklar Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi amacıyla Nezaket Okulları’nda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilerek öğrenciler için sağlıklı bir ortam haline getirildi. Sağlıklı bir ilçe inşa etmenin başlıca görevleri olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Son günlerde artan salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi almak için yarıyıl tatiline girilmesinin hemen ardından Nezaket Okullarımızın tamamında dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sağlığı ve hijyeni bizler için çok önemli. Pursaklar’da çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarının ardından çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler’’ dedi.

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