YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pursaklar’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Pursaklar’da temizlik çalışmaları devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 12.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı normalleşme sürecinde ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, normalleşme sürecinde de vatandaşların sağlığını korumaya yardımcı olmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Özel solüsyonla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, hastane, sağlık ocağı, işyerleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları, virüslerin bulunma ihtimaline karşı ilaçlayarak steril hale getiriyor.Belediye ekipleri ayrıca, cadde ve sokak ayırt etmeden tüm mahallelerde yıkama araçları ile tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkamaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı normalleşme sürecinde ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, normalleşme sürecinde de vatandaşların sağlığını korumaya yardımcı olmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Özel solüsyonla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, hastane, sağlık ocağı, işyerleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları, virüslerin bulunma ihtimaline karşı ilaçlayarak steril hale getiriyor.
Belediye ekipleri ayrıca, cadde ve sokak ayırt etmeden tüm mahallelerde yıkama araçları ile tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkamaya devam ediyor. Çalışmalar virüs tehdidi bertaraf edilene kadar tüm mahallelerde düzenli olarak her gün yapılmaya devam edilecek.

‘‘Sağlıklı bir Pursaklar için önce temizliyor, sonra dezenfekte ediyoruz’’
Normalleşme sürecinde de dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükümetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediye olarak bizlerde sağlıklı bir Pursaklar için hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı alanları önce temizliyor, ardından dezenfekte ediyoruz. Pandemi ile mücadelede yeni döneme girdiğimiz şu günlerde hayatın yavaş yavaş normale dönmesi bizleri aldatmasın. Normalleşme sürecinde oluşabilecek en ufak bir gevşeme, bu salgının tekrar yayılmasına neden olabilir. Hemşehrilerimiz maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında lütfen dikkatli olsun’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Ankara Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Bahar Soysal Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Nermin Eczanesi
Akyurt
Aktar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan açıklama:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.