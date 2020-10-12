Pursaklar’dan Suriyelilere yardım

Pursaklar’da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Pursaklar Belediyesi’nin katkıları ile toplanan insani yardımlar, Şanlıurfa’da bulunan Suriyeli vatandaşlara ulaştırıldı.

Pursaklar Belediyesi, bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da Suriye’de yaşanan dramdan kaçarak Şanlıurfa’da bulunan mültecilere yardım seferberliğine de devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, zor yaşam şartları altında mücadele eden mültecilere Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile yardım elini uzatarak bölge halkının da takdirini topluyor.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay ve belediye personelleri, hayırsever vatandaşların gönderdikleri yardım malzemelerini elleriyle teslim etti.

Yardımlaşmanın, insanlığın ve kardeşliğin en doğal göstergesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi olarak her türlü desteği mazlum ve mağdur kardeşlerimize vermekteyiz. Ülke olarak kayıtsız kalamadığımız Suriye’deki olaylar karşısında belediye olarak da kayıtsız kalamazdık. Çoğu kadın ve çocuk binlerce sığınmacının acil ihtiyaçları için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizi ayakta tutan şey yardımlaşma duygusudur. Çünkü bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Dolayısıyla bu duyguyu kaybetmemek ve canlı tutmak için çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

