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"Pursakların En Hızlısı Koşu Yarışması" yapıldı

30.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen organizasyona 18 okuldan 432 öğrenci katıldı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Pursakların En Hızlısı Koşu Yarışması" gerçekleştirildi.

Saray Mahmudiye Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlara 18 okuldan 432 öğrenci katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı organizasyonda, çocuklarını kenardan izleyen veliler de tezahürat yaptı.

Pursaklar Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Hasan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının beden eğitimi dersi görmeyen çocukları sporla bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Bundan dolayı seçmeleri ilkokulda eğitim gören öğrenciler arasından yaptıklarını anlatan Doğan, "İlkokullarımızda beden eğitimi ve spor aktivitesi dersimiz var ancak beden eğitimi öğretmenlerimiz görev almıyor. Ondan dolayı çocuklar, okul sporları aktivitelerine katılamıyor. İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün desteğiyle biz de tüm okullarımızı gezerek taramamızı yaptık ve çocuklarımızı seçtik. Yarışlarda her okuldan 3 kız, 3 erkek öğrencimiz yer aldı. Amacımız çocuklarımızın hareket alanlarını artırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak." diye konuştu.

Organizasyonda derece yapan öğrencilerden Azmi Ertuğrul İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Nisanur Buğday, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Nisanur, böylesi aktivitelerin artması gerektiğini dile getirerek organizasyonu gerçekleştiren öğretmen ve yetkililere teşekkür etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil takdim etti.

Yarışlarda dereceye giren 24 öğrenci, 1 Haziran Çarşamba günü yapılacak "Ankara'nın En Hızlısı Koşu Yarışları"na katılacak.

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