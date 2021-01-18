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Pursalar Belediye Başkanı Çetin, karla mücadele için sahada

18.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Pursaklar’da kar yağışının etkili olmasının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, gece boyunca ekiplerin başında, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını koordine etti.Pursaklar Belediyesi ekipleri, Ankara’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışından doğabilecek olan olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla gece boyunca temizlik çalışmalarını sürdürdü.‘‘Rahmet ve bereket olan kar yağışının beraberinde getirebileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklıyız’’İlçedeki yolların trafiğe kapanmaması ve yağışın hayatı olumsuz yönde etkilememesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Çetin, "Yoğun kış şartları kendini göstermeye başladı.

Pursaklar’da kar yağışının etkili olmasının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, gece boyunca ekiplerin başında, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını koordine etti.
Pursaklar Belediyesi ekipleri, Ankara’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışından doğabilecek olan olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla gece boyunca temizlik çalışmalarını sürdürdü.
‘‘Rahmet ve bereket olan kar yağışının beraberinde getirebileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklıyız’’
İlçedeki yolların trafiğe kapanmaması ve yağışın hayatı olumsuz yönde etkilememesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Çetin, "Yoğun kış şartları kendini göstermeye başladı. Rahmet ve bereket olan kar yağışının beraberinde getirebileceği olumsuz durumlara karşı hazırlıklıyız. Zaman zaman kar yağışı etkisini yitirse de çalışmalarımız, buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme olarak gün içerisinde devam ediyor. Araç ve yaya yollarımız açık hale getirilirken, bir yandan da ortada kalan kar kütlelerinin temizliğini yapıyoruz. Burada bir parantezde sahada emek veren arkadaşlarıma açmak istiyorum. Personellerimizin büyük bir fedakarlık ve gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı koordineli olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında müdahale için de hazır bulunuyor.

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"Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 paket kaçak sigara ele geçirildi" başlıklı haberimizde "16 bin" ifadesi sehven "16" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 bin

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