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Pusuya düşürülen tesisatçının sır ölümünde 7 şüpheli 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı

23.03.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen tesisatçı Burak Durna’nın cinayetiyle ilgili olarak 1’i kadın 7 şüpheli, 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı.

Pusuya düşürülen tesisatçının sır ölümünde 7 şüpheli 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı

Sır cinayetin balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalışan baş şüphelisi ve ona yardım ettikleri iddia edilen 6 kişi, cinayet büro ekiplerinin takibinden kaçamadı.

Olay, Denizli’de 21 Ocak 2021 günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İşten evine dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna (27), aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna’nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna’nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi. Pusunun kurulduğu boş daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli ve şüpheliler, olayın ardından kayıplara karıştı.

BALKONDAN BALKONA ATLADI AMA CİNAYET BÜRODAN KAÇAMADI

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna’nın cinayetiyle ilgili aradan geçen 2 yılı aşkın süre sonra sır perdesi aralandı. Denizli’de dedektif gibi iz süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın baş şüphelisi Mesut Ü. ve ona yardım ettiği ileri sürülen şüphelilerin yerini Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, evin etrafını çevirerek baskın yaptı. Bu esnada polislerin geldiğini gören baş şüpheli Mesut Ü., balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro Amirliği ekiplerine yakalandı. Apar topar gözaltına alınan Mesut Ü. ve 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yüzlerini saklamaya çalıştılar
Gözaltına alınırken yüzlerini gizlemeye çalışan şüpheliler sessizliğini korurken, şüphelilerden biri ise neden kaçtınız sorusuna "Sana ne" derken, "Pişman mısınız?" sorusunu ise yanıtsız bırakıldı.
Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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