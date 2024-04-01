Pütürge’de Mikail Sülük ile yola devam

31 Mart yerel seçimlerde yeniden aday olan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, önümüzdeki 5 yılda yarım kalan hizmetleri el birliği ile hayata geçireceklerini söyledi. Sandıkların açılması ile birlikte oyların yüzde 54,4’ünü alarak kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Başkan seçilen Mikail Sülük, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Sonuçların netleşmesi ile Pütürgeliler de kutlama için sokaklara taştı. İlçe meydanında davul-zurna ile halaylar çeken vatandaşlar yüzlerce havai fişek ve araç konvoyları ile gece geç saatlere kadar zafer kutladı.

İlçe meydanında toplanan kalabalığa bir konuşma yapan Başkan Mikail Sülük, bu seçimin kaybedeninin olmadığını tek kazananın ise Pütürge olduğunu ifade ederek, “Bugün bir bayram havasında geçen seçimlerin barış ve kardeşlik içerisinde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer aday arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum bu süreçte. Bu zaferin elde edilmesinde büyük emekleri olan AK Parti Pütürge İlçe Teşkilatına, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İkinci dönemde İnşallah kaldığımız yerden devam ederek Pütürge’mizin kalkınması için gece gündüz demeden ekibimiz ile çalışacağız” diye konuştu.





