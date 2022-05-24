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PYD/YPG operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

24.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PYD/YPG operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince PYD/YPG mensubu olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara TEM ekipleri, terör örgütü PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı eğitim aldıkları, örgüte finans sağlama faaliyetlerinde bulundukları istihbarat çalışmaları ve daha önce yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri sonucunda tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, ekiplerin iki ilde eş zamanlı düzenlediği Ankara merkezli operasyonlarda yakalandı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

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