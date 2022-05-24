PYD/YPG operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince PYD/YPG mensubu olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara TEM ekipleri, terör örgütü PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı eğitim aldıkları, örgüte finans sağlama faaliyetlerinde bulundukları istihbarat çalışmaları ve daha önce yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri sonucunda tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, ekiplerin iki ilde eş zamanlı düzenlediği Ankara merkezli operasyonlarda yakalandı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz